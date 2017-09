Vier tips na woningoverval Bladel, waarbij vrouw zwaargewond raakte

BLADEL - De politie heeft vier tips gekregen naar aanleiding van de woningoverval, vorige week, waarbij een vrouw uit Bladel zwaargewond raakte. Ze werd donderdagmorgen gevonden in haar appartement aan de Rondweg.

Het 78-jarige slachtoffer was onder meer aan haar hoofd ernstig gewond. Ze ligt nog in een ziekenhuis, maar haar toestand is volgens de politie naar omstandigheden redelijk. Het onderzoek is volop bezig en er zijn twintig mensen bij betrokken.



Camerabeelden veilig gesteld

Mensen in de buurt is om informatie gevraagd en beelden van camera’s in de omgeving zijn veilig gesteld. Verder zijn er speurhonden ingeschakeld en vanuit een politiehelikopter zijn opnamen gemaakt.



De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de overval het werk was van twee daders. Voor zover bekend is er niets weggehaald uit de woning van de vrouw. Waar ze op uit waren, is evenmin duidelijk. Ook wordt nog uitgezocht wanneer de vrouw precies is overvallen, dat kan gebeurd zijn in de nacht van woensdag op donderdag. De overval werd die donderdagochtend om acht uur bij de politie gemeld.