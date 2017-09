Eerste 'Brabantse' Hudson's Bay opent dinsdag in Breda

BREDA - Het Canadese warenhuis Hudson's Bay opent dinsdag in Breda haar eerste Brabantse vestiging. De winkel zit in het pand van de failliete V&D aan de Torenstraat in de Baroniestad. Donderdag 21 september worden de Hudson's Bay winkels in Den Bosch en Tilburg geopend.

Juist doordat het warenhuis zowel in Breda, Den Bosch als Tilburg in het voormalige V&D-pand zitten, dringt de vergelijking met Vroom en Dreesman zich gemakkelijk op. Maar volgens Hudson's Bay is de locatie enige overeenkomst.



Licht en ruim

Een dag voor de publieksopening mag de pers alvast binnen kijken bij de Bredase Hudson's Bay. Terwijl medewerkers nog druk bezig zijn om de winkel klaar te maken, valt vooral op dat de Canadezen bewust voor veel licht en lucht hebben gekozen. Vooral de begane grond is zeer ruim opgesteld, met de winkelschappen redelijk ver van elkaar. Ook heeft het bedrijf gekozen voor veel meer ramen en daglicht in de winkel.



Het warenhuis wil zich vooral richten op 'hippe' en modebewusten klanten. Volgens storemanager Christel Holweg gaat het dan vooral om 'millennials of millennium minded', dus jongeren of klanten met een moderne smaak.



Beleving

Ook wil het warenhuis zich onderscheiden door extra service. Zo kunnen klanten persoonlijk kledingadvies krijgen van een 'personal shopper' voor speciale gelegenheden, zoals een huwelijk of sollicitatiegesprek. Ook is er in de Bredase Hudson's Bay een kapper en kun je je laten verwennen door een schoonheidsspecialiste.



Bij Hudson's Bay in Breda werken tussen 200 en 300 vooral jonge mensen.