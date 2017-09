Man loopt ernstig hersenletsel op tijdens overval, 8500 euro voor gouden tip

ULVENHOUT - De gouden tip die leidt naar de daders van een overval in Ulvenhout wordt beloond met 8500 euro. Een gezin werd afgelopen juni slachtoffer van twee agressieve overvallers. De mannelijke bewoner werd mishandeld met een honkbalknuppel. Hij liep hierbij ernstig hersenletsel op.

De man raakte zo ernstig gewond tijdens de overval dat hij nog steeds niet in staat is om zijn eigen bedrijf te runnen. Om te zorgen dat de daders worden gepakt, zal dinsdag de stem van een van de daders in Opsporing Verzocht te horen zijn. Ook worden er bewakingsbeelden getoond.



Twee gemaskerde overvallers drongen op zaterdag 17 juni in de nacht het huis aan de Dorpstraat binnen. De vader werd mishandeld met een honkbalknuppel. Zijn vrouw en zoon werden bedreigd. Een aantal kinderen dat later binnenkwam, is ook mishandeld.



Lees ook: Overvallers slaan bewoner huis Ulvenhout het ziekenhuis in



De overvallers gingen er uiteindelijk met een geldbedrag en de auto van het gezin vandoor. De politie vond later diezelfde nacht in de Herdersweg in Gilze de auto brandend terug.