Melody Sturm zoekt het gevaar van een orkaan op, maar ze doet het wel veilig

DEN BOSCH - Als je een vak goed wil uitoefenen, dan moet je weet hebben van de praktijk. Je kunt ook overdrijven, althans zo zal de buitenwereld oordelen. Melody Sturm komt uit Den Bosch, is meteorologe, heeft van haar hobby haar werk gemaakt en zoekt graag de grenzen op. Van …tornado’s.

Waar anderen juist dekking zochten voor de verwoestende kracht van Irma, reisde Sturm bewust naar de Caribische eilanden om de orkaan van dichtbij mee te maken. Het is haar passie om het oog van deze tropische cycloon te weerstaan. Of, in haar woorden: “Om het gevaar op een zo veilig mogelijk manier op zoeken.”



Bekijk een filmpje op de Facebookpagina van Melody.



In juni ging ze voor het eerst mee met het Nederlandse team tornadojagers.nl. Onder hen ook weervrouw Margot Ribberink, die onder meer voor Omroep Brabant weerpraatjes verzorgt. Irma was een graadje erger. Laat dat nu de kick zijn voor Sturm en zij heeft de enorme storm zonder kleerscheuren doorstaan .De Bossche vertelt met veel plezier over wat ze heeft meegemaakt. “Ik heb een passie voor extreem weer. Dat zoek ik graag op. Toen ik vernam dat Irma koers zette naar de Cariben, dacht ik meteen: ‘Dat mag ik niet missen.’ Ik moest gewoon proberen om in het oog van de orkaan terecht te kunnen komen.”“Het is me helemaal gelukt, al heb ik wel heel veel geluk gehad. Aanvankelijk zou de orkaan langs de kust gaan, maar uiteindelijk ging de wind toch over het land en heb ik er een uur ingezeten. Fantastisch. De orkaan bestaat eigenlijk uit een aantal muren van wolken waarbinnen de wind ineens kan stilvallen, maar waar de kracht ook vanuit het niets enorm kan toenemen. En dat is nu waar ik naar uit zit te kijken. Om in dat oog te kunnen staan, om die kracht te voelen.”“Of het gevaarlijk is? Dat probeer ik dus zo veel mogelijk te voorkomen. Een paar dagen voordat de orkaan zich zou melden, heb ik plekken opgezocht waar ik me veilig kon wanen. Een schuilplek, zoals een gebouw of een overkapping.”“Een beetje gek moet je er inderdaad wel voor zijn. Je moet ervan houden en er moet ergens een draadje los zitten om het leuk te vinden. Ik besef dat het echt gevaarlijk kan zijn: we hebben bomen om zien vallen en daken weggeslingerd zien worden. Gekkenwerk inderdaad.” Idioot, riskant of niet: een volgende keer gaat ze weer. Ieder zijn of haar hobby toch?