NAC haalt zoon van Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag op bij Benfica

BREDA - Jordan van der Gaag speelt de komende seizoenen in Breda. De middenvelder, Nederlands jeugdinternational, komt over van het Portugese Benfica. Het achttienjarige talent tekent een contract voor drie jaar.

"Jordan is een Nederlandse middenvelder met veel potentieel", zegt technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC. "Wij hebben hem dan ook gehaald met het oog op de toekomst. Het is goed om te zien dat hij ervoor kiest om zich bij ons verder te ontwikkelen."



Van der Gaag sluit zich aan bij het eerste elftal, maar hij zal zich in eerste instantie richten op wedstrijden bij lagere teams. "Hij zal aansluiten bij het dagprogramma van onze selectie in Zundert en het plan is om hem dit seizoen met name mee te laten spelen in het tweede elftal en onze Onder 19."



In 2009 kwam Van der Gaag in jeugd van Marítimo CJ terecht, zijn vader was toen werkzaam in Portugal. In 2012 maakte hij de overstap naar Benfica, waar hij in verschillende jeugdelftallen speelde. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Estoril.Van der Gaag maakt maandagavond zijn debuut in het shirt van NAC. Hij speelt met het tweede elftal tegen het tweede team van NEC. Ook spelers als Gianluca Nijholt, Jeff Stans en Nigel Bertrams spelen mee bij NAC.