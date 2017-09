Bewakingsbeelden van ramkraak op juwelierszaak Sleeuwijk in Bureau Brabant

SLEEUWIJK - Met een enorme knal reed op vrijdag 8 juni een auto achteruit de juwelierszaak aan de Nieuwe Es in Sleeuwijk in. In korte tijd sloeg een van de vijf daders met een voorhamer zoveel mogelijk vitrines aan diggelen.

In korte tijd wordt een grote hoeveelheid sieraden buitgemaakt. Dat is te zien op bewakingsbeelden die in Bureau Brabant zijn te zien. Vier daders zijn in de winkel aan het werk en een vijfde dader is de bestuurder van de auto. De politie hoopt dat iemand de daders herkent.



Bij de ramkraak zijn ook veel sieraden buitgemaakt. Die worden internet aangeboden. De auto, een zwarte Volvo V50 met het kenteken 61-GVX-9, waarmee de ramkraak gepleegd zou zijn is op 6 februari gestolen in Biest-Houthakker.



De politie hoopt dat de sieraden en de auto ook aanknopingspunten zijn om de ramkraak op te lossen.