Drie finalisten van Erfgoedprijs Brabant zijn bekend

DEN BOSCH - Het Bredase Schilderproject BlindWalls, het Levensboek van de Expeditie Nassau uit Steenbergen en De Verschilmakers uit Boxtel zijn finalisten voor de Brabantse Erfgoedprijs. De provinciale Erfgoedprijs wordt om het jaar uitgereikt, met het doel om vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector te stimuleren. De winnaar van de Erfgoedprijs verdient 10.000 euro.

De BlindWalls Galery in Breda werkt aan een naar eigen zeggen 'nieuw stadsgezicht'. Kunstenaars schilderen sinds 2015 op tijdelijke en permanente locaties in Breda afbeeldingen geïnspireerd op immaterieel erfgoed.



Levensboek

In Steenbergen wordt met het Levensboek geprobeerd Steenbergenaren trots te maken op het verleden van hun stad. Iedere nieuwe Steenbergenaar krijgt bij zijn of haar geboorte een exemplaar van het Levensboek. Elk jaar komt daar een deel bij dat een verhaal vertelt over de geschiedenis van de stad.



Missiezusters

Met het project De Verschilmakers: Witte Zusters in dialoog met andere ‘wereldverbeteraars’ gaan de Boxtelse Missiezusters op werkbezoek bij andere mensen met een bijzondere missie in de samenleving. Het doel: aan andere mensen laten zien dat er nog steeds mensen zijn met een bijzonder doel in het leven.



Prijsuitreiking

De winnaar van de Erfgoedprijs wordt in oktober bekend gemaakt. Vanaf 15 september kan het publiek stemmen. Popmonument Bergen op Zoom mocht vorig jaar de prijs in ontvangst nemen.