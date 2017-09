Fans en journalisten hebben geen goed woord over voor PSV: 'De passie ontbreekt'

EINDHOVEN - De ontluisterende nederlaag van PSV tegen sc Heerenveen afgelopen zondag was maandagochtend het gesprek van de dag op trainingscomplex De Herdgang. Fans en journalisten raakten niet uitgesproken over het 2-0 verlies in het Abe Lenstra Stadion. Hoe kon dit gebeuren? Wat moet PSV doen om zondag te winnen van Feyenoord? Is Phillip Cocu nog wel de juiste man op de juiste plaats?

PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant was duidelijk over de kansloze nederlaag van PSV. "Het was ontluisterend. Vooral de manier waarop was beschamend. Heerenveen heeft de tekortkomingen van dit PSV uitstekend blootgelegd."



Supporters wijten de slechte prestaties aan het gebrek aan inzet. "Die jongens stralen toch niets uit. Als ik vroeger zo had gepresteerd op mijn werk was ik al lang ontslagen. Het is werkelijk schandalig", zegt een boze fan terwijl de training in volle gang is.Ook PSV-fan Roeland Zondag deelt die mening. "De passie zou er vanaf moeten druipen, maar dat gebeurt op dit moment niet."Volgens ED-journalist Rik Elfrink heeft het verlies te maken aan het gebrek aan kwaliteit. "PSV heeft een defensie waarvan je je af kan vragen of die voldoende is om voor de titel te strijden. Bovendien is de selectie in de breedte niet al te groot."Dat is een mening die Post deelt. "Er zijn afgelopen seizoen zoveel spelers vertrokken: Moreno, Pröpper en Guardado. Als je dan geen waardige vervangers haalt, roep je het onheil over jezelf af."PSV-fan Zondag hoopt dat zijn ploeg tegen de Rotterdammers aanvallender gaat spelen. "Ik zou bouwen met Pereiro als nummer 10 en dan in een vrije rol."Post denkt dat er komende zondag wijzigingen in de aanval zullen plaatsvinden, maar hij denkt eerder aan een rentree van Luuk de Jong in de spits. "Met zijn inzet kan hij misschien toch wat forceren. En als hij scoort, kan PSV ineens de geest krijgen."Elfrink en Post denken dat Cocu het lastig gaat krijgen als PSV blijft verliezen, maar ze vragen zich ook af of het wel nut heeft om de coach in het seizoen te ontslaan. "Ze hadden in de zomer schoon schip moeten maken. Het is wel erg gemakkelijk om nu de trainer te slachtofferen", aldus Elfrink.Aan de andere kant denkt Post dat Cocu de huidige selectie niet meer kan motiveren. "Er zijn weinig spelers die beter worden of boven zichzelf uitstijgen."Zondag is wel wat stelliger. "Ik was fan van de speler Cocu, maar ik vind hem als coach te rustig. Ik hou van gepassioneerde coaches. Ik vraag me af of hij de juiste beleving kan overbrengen op zijn spelers. Ik denk dat een andere trainer dat beter kan."