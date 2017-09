Jong Ajax en RKC weer op het veld, onweer voorbij [LIVE]

AMSTERDAM - RKC Waalwijk begint als hekkensluiter aan het duel met Jong Ajax. De ploeg uit Waalwijk pakte een punt uit de eerste drie duels. In Amsterdam treft het een sterk Jong Ajax, bij de Amsterdammers staan meerdere miljoenenaankopen in de basis. Tussenstand: 0-0.

In de regen zijn de verhoudingen al snel duidelijk. Jong Ajax zet druk richting het doel van RKC, de Waalwijkse ploeg moet zich vooral focussen op verdedigen.



Na een klein kwartier spelen staakte scheidsrechter Martin Pérez de wedstrijd vanwege onweer. Na een onderbreking van zo'n twintig minuten kwamen de spelers weer het veld op om de wedstrijd te hervatten. Kort na de hervatting is RKC gevaarlijk via Paul Quasten en Jan Lammers, een doelpunt levert het niet op.



RKC begon het seizoen met twee nederlagen, vorige week speelde het 0-0 tegen De Graafschap. Tegenstander Ajax is de enige ploeg zonder puntverlies in de Jupiler League.RKC-trainer Peter van den Berg heeft één wijziging doorgevoerd in zijn ploeg, Nikki Baggerman start in plaats van Noel de Graauw. Bij Jong Ajax staat voormalig Willem II-goalie Kostas Lamprou onder de lat. Verder staan ook de Colombianen Luis Orejuela en Mateo Cassierra in de basis, net als de onlangs van sc Heerenveen aangetrokken Dennis Johnsen.