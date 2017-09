Gedumpt hangbuikzwijntje Miss Piggy heeft een nieuw baasje gevonden

BAARLE-NASSAU - Gangbuikzwijntje Miss Piggy, dat begin september door de politie in Tilburg van straat werd geplukt, heeft een nieuw thuis. De Stichting Ezelhoeve Baarle Nassau, waar het hangbuikzwijntje tijdelijk was opgevangen, heeft het varkentje weten te plaatsen bij mensen die wel van haar houden. “Ze krijgt een goed thuis bij hele lieve mensen en kinderen die veel gaan knuffelen met haar.”

Jacqueline van den Berg van de Ezelshoeve keek bijna veertien dagen geleden ook vreemd op, toen de politie met de melding kwam dat er een loslopend varkentje was aangetroffen op de Baden Powelllaan in Tilburg. Het diertje werd tijdelijk bij haar ondergebracht. Ondanks verschillende oproepen op Facebook meldde de eigenaar zich niet.



Blijven was geen optie

Miss Piggy werd de afgelopen dagen liefdevol verzorgd, maar blijven op de ezelopvang was geen optie.



“Ezels zijn territoriale dieren en we hebben er hier twee rondlopen die echt geen andere dieren dulden op de wei. Daarom zijn we ook blij voor Miss Piggy dat ze een nieuw thuis heeft gevonden.”



Adoptievarken

Het vrolijke varken wordt opgevangen door een gezin uit Baarle-Nassau met een klein boerderijtje. “Ze krijgt daar een eigen plekje. Er lopen ook nog schapen rond en er komt een tweede varkentje bij.”



Eind goed, al goed voor Miss Piggy!