Na Eindhoven staat nu Den Bosch voor paal: steiger komt uit op boom

DEN BOSCH - Waar afgelopen week nog een lantaarnpaal voor een buitenpodium in Eindhoven stond, is het deze week raak in Den Bosch. Voor de Bossche waterweek en Den Bosch Maritiem zijn aan de waterkant steigers gebouwd. Eén van die steigers komt uit op, jawel, een boom.

De bijzondere constructie ligt aan de Brede Haven. Volgens een buurtbewoner werd de steiger donderdag opgebouwd. "Die steigers liggen er elke keer tijdens Maritiem Den Bosch. Normaal gesproken gaat het goed, maar dit is wel heel sullig. Er moeten booteigenaren, hun gasten en publiek over de steiger."



Gemeente

De organisatie van Maritiem Den Bosch laat weten dat de gemeente over de steigers gaat. Over de bewuste steiger zouden volgens hen alleen wat personen moeten die naar hun boot gaan. Voor mensen die slecht ter been zijn is een andere, speciale steiger aangelegd.



