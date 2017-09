Efteling-musical de Sprookjessprokkelaar wordt spektakel

KAATSHEUVEL - De nieuwe Efteling-musical De Sprookjessprokkelaar belooft een spektakel te worden. Dat bleek maandagavond tijdens een kort voorproefje. De acteurs en actrices speelden in het Efteling Theater de eerste zeven minuten van de musical.

De musical De Sprookjessprokkelaar is gebaseerd op het gelijknamige boek van prinses Laurentien van Oranje en schrijver Paul van Loon uit Drunen. Van Loon kwam naar de sneakpreview kijken. "Dit wordt de eerste keer dat ik er iets van zie dus ik ben heel benieuwd."



Totaal iets anders

Van Loon heeft het script van de musical wel gelezen, maar zich er verder niet mee bemoeid.



"Ik ben een schrijver, geen musical maker. Dat laat ik helemaal aan de mensen van de Efteling over. Een musical is totaal iets anders dan een boek. Maar de vorige musicals waren ook prachtig, dus deze moet minstens net zo mooi of nog mooier zijn."



Sprookjesbibliotheek

Het verhaal gaat over de 12-jarige Sterre, die met haar opa aan de rand van het bos woont. Als ze haar enige boek stuk heeft gelezen, vertelt haar opa over een verborgen sprookjesbibliotheek in een verlaten kasteel. En natuurlijk gaat Sterre daar naar op zoek.



De musical verschilt wel een beetje van het boek. Regisseur Mark van Haasteren: "Er wordt in de musical nog meer ingezoomd op magie en fantasie. En er is zang, dans, acrobatiek en we maken zelfs gebruik van projectie."Wat de musical bijzonder maakt is dat er veel opa's, oma's en kleinkinderen in mee spelen. De Efteling zocht 450 opa's en oma's die het leuk vonden om een keer met hun kleinkinderen op de planken te staan. Daar kwamen zoveel reacties op, dat de Efteling besloot na 500 aanmeldingen te stoppen. Zij mogen de komende maanden allemaal een voorstelling mee doen."We hebben al een keer met ze gerepeteerd. Het is mooi om te zien hoe de grootouders hun kleinkinderen begeleiden. Het is een geweldige manier om opa's en oma's dichter bij elkaar te brengen", aldus Van Haasteren.De opa's, oma's en kleinkinderen waren er tijdens de sneakpreview nog niet bij. Vanaf volgende week staan ze op de planken. Dan worden in het Efteling Theater try-outs gehouden. Op 30 september gaat de musical in première.