Achtervolging met snelheden van 170 kilometer per uur eindigt in crash [VIDEO]

Auto crasht na achtervolging in Galder in 2016. (Foto: Perry Roovers)

GALDER - Het tv-programma De Meldkamer van de commerciële omroep SBS6 heeft zondag een wilde achtervolging laten zien. De dollemansrit in een crash op de Ballemanseweg in Galder. Het filmpje scoort sinds de uitzending goed op internet. De achtervolging vond plaats in januari van het vorig jaar.

De politie zat met meerdere auto’s en een helikopter de Volkswagen Golf langdurig op de hielen.



Bij de achtervolging op de snelweg A58 werden snelheden van 170 kilometer per uur bereikt. Het programma brengt de contacten van de politiewagens met de meldkamer in beeld.In Galder sloeg de vluchtauto met drie inzittenden over de kop. Twee verdachten gingen er te voet vandoor, maar werden achterhaald door de agenten. De derde verdachte zat nog in de auto en werd ook aangehouden.