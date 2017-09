Honderdduizenden lampjes opgehangen in Eindhoven

EINDHOVEN - Door weer en wind werken ze door: de vrijwilligers van de Lichtjesroute in Eindhoven. Ze hebben nog maar een week om meer dan honderdduizend lampjes op te hangen in de straten van Eindhoven. Er waren wat tegenslagen met wegwerkzaamheden, maar coördinator Tits Bongers heeft er toch alle vertrouwen in dat het dit jaar op tijd afkomt.

De Lichtjesroute bestaat uit meer dan zestig kleurrijk verlichte projecten, verspreid over 22 kilometer. Het evenement trekt jaarlijks meer dan tweehonderdduizend bezoekers. Tits Bongers: "Je moet er wel een beetje gek voor zijn. Ik heb er de laatste tijd zo’n zestig tot zeventig uur in de week aan besteed."



Tegenslag

Vrijwilliger Ger de Groot helpt al tien jaar mee met het ophangen van de lampjes. "Ik doe het voor kinderen die dit hartstikke leuk vinden. Als ze dan in de auto zitten en tegen hun vader roepen om toch even te stoppen bij een project. Daar doe je het eigenlijk voor."



De Lichtjesroute heeft dit jaar wel wat te stellen gehad met wegwerkzaamheden. Op verschillende plaatsen moet de route worden omgeleid, zoals op de Vestdijk. "We hebben een omweg moeten maken en daar is geen stroom. Dus dat is ook gewoon een donker deel", aldus de voorzitter.