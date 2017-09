Bredase advocaat Bart V. geschorst om verdenking van wapenhandel

BREDA - Advocaat Bart V. uit Dongen is geschorst. Dat heeft de raad van discipline maandag besloten. De 43-jarige advocaat met kantoor in Breda wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in wapens en drugs. Het verzoek om schorsing kwam van deken Lex Lensink van de orde van advocaten in Zeeland-West-Brabant.

Bart V. werd in juli aangehouden en zit sindsdien vast. Volgens een uitspraak die de raad van discipline maandagavond heeft gepubliceerd, is de advocaat vermoedelijk betrokken geweest bij drie wapenleveranties en kampt hij bovendien met een drugsverslaving.



Onprofessioneel

De tuchtrechter schorst de advocaat per direct omdat wordt gevreesd dat hij weer de fout in gaat. Het is niet de eerste keer dat de strafrechtadvocaat zijn werk moet neerleggen. Eerder werd hij geschorst om onprofessioneel gedrag.