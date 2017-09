Eén op de vijf miljonairs is boer, rijken zitten vooral in veehouderij

EINDHOVEN - Boeren in Brabant boeren goed. Dat valt op te maken uit een nieuw onderzoek van het CBS en bankier Van Lanschot naar Nederlandse miljonairs. Van alle rijken in Nederland is één op de vijf een agrariër.

De helft van deze groep rijke boeren is actief in de veeteelt, een kwart houdt zich bezig met het telen van granen en groenten.



LEES OOK: Nog geen 40 en geen miljonair: deze Brabanders zijn het



106.000 miljonairs

Volgens het rapport waren het er begin vorig jaar ruim 106.000 miljonairs in ons land. Dat is een toename van 500. De gemiddelde miljonair heeft een bezit van 2.9 miljoen euro.



In het rapport wordt iemand een miljonair genoemd als die een vermogen heeft van meer dan één miljoen euro, min de waarde van een eigen woning en een eventuele hypotheekschuld.



LEES OOK: Aantal miljonairs neemt toe



De provincie met de meeste miljonairs per inwoner is Zeeland (1.8 procent), gevolgd door Utrecht (1.6 procent).