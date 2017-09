Ongeluk op A58 bij Ulvenhout zorgt voor lange file

BREDA - Op de snelweg A58 in de richting van Breda naar Tilburg is dinsdagochtend ten hoogte van Ulvenhout een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven.

Automobilisten sluiten aan in zeven kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Een rijstrook is afgesloten. Naar verwachting gaat de rijstrook rond kwart voor tien weer open.