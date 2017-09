Dumfries hoopt dat straf Lozano na 'tackle' op hem meevalt

EINDHOVEN - Denzel Dumfries van SC Heerenveen denkt niet dat PSV-er Hirving Lozano hem zondag bewust tackelde. Lozano kreeg wél rood voor het incident tijdens de wedstrijd tussen de clubs. De aanklager wil Lozano voor twee duels schorsen voor 'ernstig gemeen spel'. Dumfries hoopt dat hij 'gematst wordt', zo staat in De telegraaf.

Dumfries greep afgelopen zondag direct na de confrontatie naar zijn enkel en rolde kermdend over de grond. Nu zegt hij in De Telegraaf dat hij de beelden later terugkeek en zag dat Lozano uitgleed. "Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet."



PSV niet akkoord

PSV ging niet akkoord met het voorstel voor drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Trainer Philip Cocu gaf meteen na het door PSV verloren duel aan dat Lozano volgens hem uitgleed. "Daarna gaat Denzel Dumfries nogal tekeer."



Donderdag wordt de zaak behandeld door de tuchtcommissie.