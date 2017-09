Hamburgerfans en frietfanaten opgelet: McDonald's gaat thuisbezorgen in Eindhoven

EINDHOVEN - Het gaat er echt van komen. Eindhovenaren met lekkere trek kunnen eind dit jaar of begin volgend jaar hun Big Mac of McChicken met milkshake thuis laten bezorgen. Fastfoodketen McDonald's oefende in de zomer in de regio Amsterdam met het bezorgen van eten en stelt klaar te zijn voor het thuisbezorgseizoen.

Algemeen directeur Manu Steijaert van McDonald's geeft aan tevreden te zijn met de gemiddelde bezorgtijd van iets meer dan twintig minuten.



Geen koude frietjes

De klanttevredenheid tijdens de proef was 83 procent. Daar zou Steijaert liever negentig procent zien. "Maar dat kwam gelukkig niet door klachten over de snelheid, kwaliteit of koude frietjes, maar het ging om zaken als een ontbrekend rietje of vergeten frietsaus."



In Rotterdam en Utrecht komen de hamburgerliefhebbers en frietfanaten als eersten aan de beurt, daar start de fastfoodketen volgende week al met bezorgen. Daarna kunnen de Hagenezen hun lol op en dan is Eindhoven aan de beurt.