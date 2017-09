Blinde vrouw werd gediscrimineerd door medewerkers Kruidvat Vught

VUGHT - De medewerkers van een Kruidvat in Vught hadden een blinde vrouw door de winkel moeten begeleiden toen zij hierom vroeg. Dit vindt het College voor de Rechten van de Mens. De medewerkers hebben onderscheid gemaakt op basis van handicap en chronische ziekte, oordeelt het college.

De vrouw wilde begin dit jaar graag aan de arm van een medewerker door de winkel lopen zodat zij de producten kon voelen en vragen kon stellen.



De medewerkers wilden wel de producten van haar boodschappenlijstje ophalen, maar zeiden dat het te druk was om haar door de winkel te begeleiden. Daarna kon de vrouw vragen stellen en de artikelen aanraken.

Het college vindt dat de vrouw de ruimte had moeten krijgen om zelfstandig te winkelen. Dit is ook wat zij zelf wilde.



Antidiscriminatiebureau RADAR

De blinde vrouw meldde zich bij antidiscriminatiebureau RADAR. Het bureau probeerde te bemiddelen met het moederbedrijf van Kruidvat, A.S. Watson, maar dat reageerde hier niet op. Daarop ging de vrouw naar het College voor de Rechten van de Mens.



Het college doet de uitspraak op basis van de nieuwe Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Mensen met een beperking kunnen dan zelf aangeven welke aanpassingen nodig zijn. Een winkel of aanbieder is dan verplicht om te onderzoeken of dit haalbaar is of in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen.



Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de Kruidvat in Vught dit niet goed heeft gedaan. “Ze hebben wel een andere oplossing aangeboden, maar met veel minder zelfstandigheid voor de vrouw. Ook hebben ze niet goed aangegeven waarom het niet kon en hebben ze niet gereageerd op vragen van RADAR”, laat een woordvoerder weten



Geen bindende uitspraak

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend. Instanties mogen zelf bepalen of ze er iets mee doen. “We merken dat er in 75 tot 80 procent van de gevallen wel iets mee wordt gedaan. Een excuses, schadevergoeding of soms zelfs een aanpassing van het beleid”, zegt ze.