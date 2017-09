Richard Krajicek nieuwe coach van tennisser Tim van Rijthoven

ROOSENDAAL - Tennisser Tim van Rijthoven heeft een coach van naam weten te strikken. Oud-Wimbledonkampioen Richard Krajicek gaat het 20-jarige talent uit Roosendaal coachen en begeleiden tijdens toernooien in het buitenland.

Van Rijthoven is vereerd met zijn nieuwe coach, die in zijn carrière zeventien toernooien op de ATP-tour won. "Hij heeft erg veel wedstrijdervaring en met hem gaan er veel deuren open voor mij", aldus de huidige nummer 876 van de wereldranglijst.



"Ik heb de afgelopen jaren weinig gespeeld door blessures. Daarom ben ik ontzettend blij dat iemand als Richard nog steeds een goede tennisser in mij ziet en met mij aan de slag wil."



Sterke wapens

Krajicek, die ook directeur is van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, werkte eerder als coach samen met de Zwitserse grandslamwinnaar Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic.



Krajicek volgde Van Rijthoven als mentor via een talentenprogramma. "Ik adviseer Tim al een aantal jaren. Hij is een getalenteerde speler met een paar hele sterke wapens. Ik heb erg veel zin om met hem aan de slag te gaan en hem te helpen de volgende stappen in zijn carrière te zetten."