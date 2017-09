Bewonderen, bekijken en betalen bij Hudson's Bay Breda

BREDA - Uiteindelijk zo'n tweehonderd mensen stonden dinsdagochtend in Breda voor de deur te wachten op de opening van warenhuis Hudson's Bay.

Het duurde even voordat het echt druk werd, maar toen het bijna elf uur was, stonden er toch behoorlijk wat mensen.Nadat het lint met een gigantische gouden schaar in twee stukken was geknipt, konden de nieuwsgierige bezoekers eindelijk kennis maken met het nieuwe warenhuis.Veel bezoekers waren tevreden over de nieuwe winkel in de binnenstad. Er werd veel rondgekeken, bewonderd en afgerekend bij de kassa. Een van de klanten vond het een erg mooie winkel. "Brede wandelgangen, erg ruim opgezet en personeel dat weet waar ze het over heeft. Mooi, hoor", vertelt de vrouw. Breda zat te wachten op een nieuw warenhuis. "De V&D werd erg gemist."Het warenhuis kondigde in mei vorig jaar aan naar Nederland te komen. De gebouwen waarin het warenhuis zit, werden in tussentijd flink onder handen genomen en opgeknapt.Na Breda volgen nog twee andere Brabantse steden. In Tilburg is de opening op 20 september. Die in Den Bosch opent op 21 september.