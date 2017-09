Automobilist gewond bij ongeluk Bergeijk, brandweer bevrijd slachtoffer uit auto op z'n kant

BERGEIJK - Op de Berkterbeemden in Bergeijk is in elk geval één automobilist gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Het gaat om een meisje of jonge vrouw die in een auto zat die op de kant terecht kwam.

Het ongeluk gebeurde rond 11 uur. Er waren twee auto's bij betrokken. De brandweer moest de voorruit verwijderen van de auto die op z'n kant lag, om het slachtoffer te bevrijden.



Naast een ambulance kwam er ook een traumahelikopter. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet per helikopter te worden vervoerd.