Kruidvat Vught: personeel stelt 't niet op prijs klanten aan te raken, arm geven hoeft dus ook niet

VUGHT - Kruidvat ziet geen reden personeel te verplichten een (blinde) klant de arm te geven om haar door de winkel te begeleiden. De drogisterij past haar beleid niet aan, ook al oordeelde het College voor de Rechten van de Mens na een klacht over een winkel in Vught dat er dan sprake is van discriminatie.

Dit laat een woordvoerder van het bedrijf weten. "Veel klanten, maar ook medewerkers stellen het niet op prijs om aangeraakt te worden. Dat kan te maken hebben met veiligheid of - zoals in dit geval - hygiëne", laat woordvoerder José Mes van het hoofdkantoor weten.



De blinde vrouw wilde begin dit jaar aan de arm van een medewerker door de Vughtse winkel lopen zodat zij de producten kon voelen en vragen kon stellen. Het personeel stelde voor om de boodschappen voor haar te halen, daarna kon ze haar vragen stellen en de artikelen aanraken.

'Medewerker voelde zich niet prettig'

"Een medewerker moet van zijn plek af en kan dan bijvoorbeeld de kassa of andere plekken in de winkel niet in de gaten houden. Maar het kan ook met de persoonlijke verzorging van de klant te maken hebben. Dat was in dit geval ook zo", zegt Mes van Kruidvat. "De medewerker voelde zich er niet prettig bij."



Ook geen drugsverslaafden aan arm

De vrouw schakelde antidiscriminatiebureau RADAR in. De organisatie laat weten dat A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, tegen RADAR zei dat het fysieke contact te belastend is voor medewerkers.



Ook wil A.S. Watson voorkomen dat medewerkers 'drugverslaafden of klanten met een huidziekte aan de arm moeten begeleiden'.



Geen gevolgen

Mes zegt dat het Kruidvat respect heeft voor de uitspraak van de College voor de Rechten van de Mens, maar dat de drogisterijketen er niks mee doet. Dit kan ook, aangezien de uitspraak van het college niet bindend is.



"We hebben aan de klant en RADAR laten weten wat in onze ogen de meest haalbare oplossing is. Helaas was dat niet naar tevredenheid van de betreffende klant."



De woordvoerder benadrukt dat het bedrijf de kwestie wel betreurt. "Wij willen dat onze klanten tevreden zijn. We doen graag een stapje extra, maar we zijn een zelfbedieningswinkel. We kunnen dus niet standaard met mensen door de winkel lopen."