Petitie 'Eindhoven Fossielvrij': geen geld naar kolen, gas en benzine

EINDHOVEN - Over vijf jaar moet Eindhoven helemaal stoppen met financiële steun aan de fossiele industrie. Dat is de inzet van een petitie die dinsdagmiddag wordt ingediend bij de gemeente. "Alle banden met fossiele brandstoffen moeten worden doorgesneden", zeggen Arno Kierkels en Nando Zwambag van actieroep Eindhoven Fossielvrij.

Kierkels en Zwambag, beiden leraar op een middelbare school, haalden in totaal 330 handtekeningen op. Dat is ruim genoeg om de petitie bij de gemeente te kunnen indienen. 250 is het minimum.



Ingrijpende beslissingen

In de petitie vragen ze de gemeente om ingrijpende beslissingen: 'Verbreek banden met fossiele bedrijven, oefen druk uit op pensioenfondsen en laat het innovatieve karakter van Eindhoven floreren.'



Het ultieme doel is om van Eindhoven binnen vijf jaar een fossielvrije stad te maken. Een groot voorbeeld voor de twee is de gemeente Boxtel. Boxtel verklaarde vier jaar geleden als eerste Nederlandse gemeente om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen.



Plan om te vergroenen

Het is overigens niet zo dat de gemeente Eindhoven helemaal stil zit. Zo is er een uitgebreid plan om de stad te verduurzamen. Hierin wordt openlijk gestreefd naar een volledig duurzame stad. Maar daar staat geen deadline van vijf jaar in.