Jeffrey Herlings weer zonder angst op de motor: 'Het leven is sowieso een risico'

OPLOO - In Assen schreef Jeffrey Herlings afgelopen weekend de Grand Prix van Nederland op zijn naam. Een mooie prestatie, ook met het oog op volgend seizoen. Dan gaat Herlings, zonder blessures en zonder angst, de strijd aan met wereldkampioen Antonio Cairoli.

Cairoli werd met zijn tweede plaatst in de eerste heat afgelopen weekend wereldkampioen. Voor de Italiaan was het zijn negende wereldtitel. Herlings was geen echte bedreiging omdat hij in het begin van het seizoen veel punten had laten liggen.



"Daar heb ik de titel verspeeld", zei Herlings maandagavond in Peptalk. "Het begin van het jaar viel enorm tegen. Het was natuurlijk een nieuwe klasse, een nieuwe motor en tegen de meeste jongens had ik nog nooit gereden. En toen kwam die breuk er nog bij. Daardoor was het moeilijk."



Maar eenmaal fit ging het goed in de koningsklasse, hij gaf zijn debuutseizoen nog heel wat glans. En het geeft hoop voor volgend seizoen. "Ik was in de tweede helft van het jaar net zo sterk of misschien wel sterker dan Cairoli. Ik ga zeker mijn best doen om hem volgend jaar te verslaan."



Angst

Blessures en motorsport gaan hand in hand. Herlings weet dat. Toch stapt hij zonder angst op de motor. Althans, dat doet hij nu weer. "Ik heb wel een tijd angst gehad. Toen dacht ik: 'Als ik zo moet rijden, kan ik beter stoppen'. Deze sport is één groot risico", geeft de coureur uit Oploo aan.



Hij denkt niet vaak na over de risico's. "Ik kan straks naar huis rijden en dan kan er iemand achterop rijden. Het hele leven is sowieso een risico."



Herlings, drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse, kijkt er naar uit om volgend seizoen de strijd aan te gaan met Cairoli. "Ik ben het opkomende talent, hij de man die er al voor lange tijd is. Ik probeer hem van de troon te stoten en dat weet hij ook."