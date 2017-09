Frans Bauer heeft nieuwe televisieplannen: 'binnenkort kom ik met groot nieuws'

FIJNAART - Frans Bauer keert weer terug op televisie. De volkszanger uit Fijnaart liet dinsdag in een interview met SterrenNL vallen dat hij nieuwe televisieplannen heeft. "Ik mag er alleen nog niets over zeggen, maar ik zit zeker niet stil", aldus Bauer.

Frans zegt binnenkort met héél groot nieuws naar buiten te komen. Aan verslaggever Jan Paparazzi laat hij weten dat 2017 én 2018 een 'echt Frans Bauer jaar' wordt.



Theatertour

Begin volgend jaar begint de zanger met een nieuwe theatertour. Met zijn 'Tour de Frans' staat hij op de planken van verschillende theaters in Nederland.



"Het wordt een reisje terug in de tijd. Het is 25 jaar geleden dat ik begon, dat gaan we vieren", aldus Bauer. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.



Album en single

Ook komt de volkszanger nog met een nieuw album en een nieuwe single. Hij gaat weer helemaal terug naar het levenslied.



Hiermee lijkt hij feestnummers als 'Skippybal' en 'Doe Nou Niet' waarmee hij zijn fans de afgelopen jaren verraste, achter zich te laten. Frans: "Ik ben weer toe aan mijzelf, liedjes waarvan ik kan zeggen: dit is zoals ik écht ben."



Nieuw dieet

En in het echt gaat het met de zanger ook heel erg goed, zo vertelt hij. Frans is zo'n 16 kilo afgevallen. Zijn nieuwe dieet lijkt goed te werken. "Ik mag alles eten, behalve chinees", aldus de goedlachse zanger.