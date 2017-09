Blinde Ingrid: 'Ik ben niet vies, maar het Kruidvat wilde mij gewoon niet helpen'

VUGHT - "Ik ben niet vies", zegt de blinde klant die door Kruidvatmedewerkers 'om hygiënische redenen' niet door de winkel werd begeleid. Het Kruidvat aan het Moleneindplein in Vught zou wel haar mandje hebben willen vullen. Maar klant Ingrid van Kranen noemt dit een leugen: "Ik werd helemaal niet geholpen door het personeel."

Van Kranen, die vorig jaar nog meedeed aan de Paralympische Spelen in Rio, vertelt dat ze in januari naar de winkel ging en vroeg of iemand haar kon helpen. "Ik kreeg te horen: ‘Wij gaan u niet helpen en dat hoeft ook niet. Als u boodschappen wil hebben, moet u maar iemand meenemen'."



Het bedrijf geeft aan dat de medewerker de boodschappen voor haar wilde halen, maar dat het vanwege tijdgebrek, veiligheid en hygiëne niet mogelijk was om haar aan de arm mee te nemen.



Volgens de discuswerpster uit Vught werd dit voorstel pas later gedaan, toen zij al naar RADAR was gestapt en dit antidiscriminatiebureau met de drogisterij contact opnam.



'Geen goede oplossing'

"Ik vind dit geen passende oplossing. Als een medewerker spullen haalt, kiest hij of zij het merk en heb ik geen keus. Als ik bijvoorbeeld een borstel of kleurspoeling wil, wil ik weten wat de prijs en kwaliteit is. Er zijn soms wel dertig tot veertig verschillende producten. Ik wil sommige artikelen ook voelen", zegt ze.

'Ik was mij iedere dag'

Dat de medewerkers weinig tijd hadden en het niet hygiënisch vonden, vindt Van Kranen onzin. "Blind zijn is niet besmettelijk. Je wordt er echt niet ziek van. En ik ben ook niet vies", vertelt ze. "Ik was mij iedere dag. De argumenten die ze gebruiken slaan nergens op."

'Andere bedrijven zijn ook druk'

"Ik kom bij veel meer bedrijven waar het ook druk is en daar word ik altijd geholpen. Ook hadden ze me kunnen vragen op een ander moment terug te komen", zegt ze.



"Het Kruidvat begon ook over drugsverslaafden en daklozen die in winkels in Amsterdam komen. Dat ze die dan ook zouden moeten aanraken. Daar kun je het toch niet mee vergelijken?!"

De drogisterij heeft laten weten dat ze niet van plan is het beleid aan te passen. "Als dat daadwerkelijk zo is en ik niet anders behandeld word, stap ik naar de rechter. Dat sluit ik zeker niet uit."



