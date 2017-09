Criminele bendeleden opgepakt, twee bandieten nog op de vlucht

EINDHOVEN - De politie heeft drie mannen uit Eindhoven opgepakt. Zij worden verdacht van het leegroven van tal van bedrijven in Brabant en Limburg. De heren maken waarschijnlijk deel uit van een criminele bende, zegt de politie. Twee leden van de dievengroep zijn nog op de vlucht.

Met een Volkswagen Golf keihard tegen een deur of gevel van een bedrijf aanrijden en dan snel naar binnen rennen om gereedschap, dure merkkleding en elektronica te jatten. Zo gingen de drie verdachten die de politie nu heeft opgepakt waarschijnlijk te werk. Volgens de recherche deden de mannen dit op grote schaal, bij bedrijven in Brabant en Limburg.

Einde aan de rooftocht

Afgelopen zondag braken de drie Eindhovenaren in bij een bedrijf in Someren. Maar toen lukte het hen niet om de politie af te schudden. Zo rond elf uur ’s avonds werden de mannen van 28, 39 en 43 jaar opgepakt in een huis in Eindhoven. Er volgden toen doorzoekingen in nog eens vijf anderen huizen, een garage en een bedrijfspand. De politie vond gestolen kleding, geld, een paar auto’s en verschillende mobiele telefoons.

Toch is de kous voor de politie nog niet af. Twee verdachten zijn namelijk nog op de vlucht. Bovendien moet de rechter nog bewijzen dat de drie mannen ook werkelijk schuldig zijn. Donderdag worden de vermoedelijke bendeleden voorgeleid aan de rechter-commissaris.