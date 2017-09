Martin (74) overleden, kort nadat hij op laatste trouwdag overladen werd met kaartjes

DEN BOSCH - Bosschenaar Martin Doll (74) is overleden. Een kleine twee weken geleden nog kreeg de terminaal zieke man post van honderden mensen. Dat gebeurde nadat zijn vrouw Erika een oproep op Facebook plaatste, waarin ze mensen vroeg hun 29ste en laatste trouwdag samen nog bijzonderder te maken met kaartjes.

Erika en haar 74-jarige man kregen in maart te horen dat hij uitgezaaide darmkanker had. Zelf dacht Martin dat hij hun trouwdag op 31 augustus niet meer mee zou maken. Ze vierden die dan ook een kleine twee weken eerder. Stichting Ambulance Wens maakte toen mogelijk dat de twee samen de zee konden zien. Een meer toepasselijke plek om samen naartoe te gaan, was er niet. “Op de avond dat we elkaar ontmoetten, vertelde ik Martin dat ik al 25 jaar niet naar de zee was geweest. ‘Nou, dan pakken we onze spullen en gaan we’, zei hij toen.” En dat gebeurde ook, direct die avond nog. En afgelopen 18 augustus dus weer.



'Heel lang koesteren'

Martin haalde tegen zijn eigen verwachtingen in zijn trouwdag wel. Om ook die dag nog bijzonder te maken, vroeg Erika mensen op Facebook om kaartjes te sturen. En dat gebeurde! Honderden mensen gaven aan de oproep gehoor en stuurden kaartjes maar ook bossen bloemen naar het stel. Een respons waar Erika ontzettend dankbaar voor was: "Het is geweldig. Ik heb gewoon geen woorden. Dit had ik niet verwacht. Nooit van z'n leven niet. Dit is in één woord geweldig. Super, super bedankt allemaal! Ik zal dit heel lang koesteren."



Er was die dag ook een verdrietig geluid. "Ik denk dat hij het tot vandaag heeft volgehouden, maar nu heeft hij veel pijn." Martin koos voor euthanasie en nam maandag afscheid van het leven. Op Facebook schrijft Erika: "Mijn allerbeste maatje en echtgenoot Martin Doll is gisterenavond omringd door zijn kinderen, zijn beste maat en ikzelf vredig en in alle rust ingeslapen."