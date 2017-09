Onderzoek naar spugen van PSV-aanvaller Jürgen Locadia

EINDHOVEN - Er komt een onderzoek naar PSV-aanvaller Jürgen Locadia. Hij zou zondag naar Denzel Dumfries van sc Heerenveen hebben gespuugd. De Eindhovenaren hebben tot woensdagochtend 10.00 uur om een verklaring af te leggen.

"Alle betrokkenen hebben tot woensdagochtend tien uur om een verklaring te geven”, legt een woordvoerder van de KNVB uit. “De speler van Heerenveen en de club zelf, de speler van PSV en de club zelf en de arbitrage. In de loop van woensdagmiddag wordt dan duidelijk of er een strafvoorstel komt of dat de speler wordt vrijgesproken.”



Locadia zou na 65 minuten spelen gespuugd hebben naar Dumfries, de verdediger die eerder ook betrokken was bij de rode kaart van Hirving Lozano. Op de beelden is niet te zien of de spits van PSV daadwerkelijk naar Dumfries spuugt.



Locadia kan de tweede speler zijn die na de 2-0 nederlaag tegen Heerenveen moet nadenken over het accepteren van een straf. Lozano werd in de eerste helft van het duel met rood van het veld gestuurd.Het voorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, werd niet geaccepteerd door PSV . Donderdagochtend wordt die zaak behandeld door de tuchtcommissie.