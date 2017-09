'Wonderbelegger' Rob van den B. alsnog de cel in voor faillissementsfraude

DEN BOSCH - De 52-jarige belegger Rob van den B. uit Gemert gaat alsnog vier maanden de cel, omdat hij faillissementsfraude pleegde en een vervalst bankafschrift gebruikte. Hij kreeg een bedrag van 75.000 euro voor advieswerkzaamheden, maar meldde dit niet bij zijn bewindvoerder.

De man werd in oktober 2013 failliet verklaard. Hij was daarom verplicht om zijn inkomsten door te geven aan de curator. Toen hij het bedrag echter in augustus 2014 overgemaakt kreeg, vertelde hij dit niet meteen. Dit deed hij pas in juni, een jaar later. Ook gebruikte hij een vervalst afschrift van een Deense bank.



De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie eiste. Justitie wilde de man een taakstraf van 160 uur opleggen. Maar de rechtbank vindt dat alleen een gevangenisstraf volstaat. Van den B. heeft het zijn curator onmogelijk gemaakt om het faillissement op correcte wijze af te handelen. Ook benadeelde hij zijn schuldeisers. De man ging alleen voor zijn eigen financiële gewin.



Alsnog cel in

De rechter veroordeelde de man uit Gemert in februari al voor witwassen, valsheid in geschrifte en voor het feit dat hij geen vergunning had om te beleggen. Hij kreeg een jaar celstraf, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, omdat hij tientallen mensen voor ruim negen miljoen euro dupeerde. Maar omdat Van den B. al maanden in voorarrest heeft gezeten, hoefde hij toen hij niet terug de gevangenis in. Nu moet hij dus alsnog wel de cel in.



De vrouw van Van den B. heeft een taakstraf van tachtig uur gekregen voor witwassen. Zij ontving in de loop van augustus 2014 geld van haar echtgenoot op haar bankrekening. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 24.000 euro. De vrouw wist dat de rekening van haar man geblokkeerd was en had moeten vermoeden dat het met het faillissement van haar man te maken had.