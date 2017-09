Iedereen wil een nieuwe bh voor weinig geld! Flinke rij bij fabrieksverkoop Hunkemöller

EINDHOVEN - In heel veel kledingkasten is nog wel plek voor wat nieuwe onderbroeken of bh's, zo bleek dinsdagochtend in Eindhoven. In het Beursgebouw begon om elf uur de fabrieksverkoop van Hunkemöller. Er ontstond een hele lange rij met vrouwen, allemaal op zoek naar dat ene perfecte setje.

Rond het middaguur verscheen op de Facebookpagina van het Beursgebouw een filmpje van de kolossale wachtrij. Jong of al wat ouder, met of zonder bakje koffie in hand: een divers publiek kwam af op de belofte 'Prijzen vanaf 2 euro'.



Niet alle vrouwen zien het zitten in zo'n monsterrij te gaan staan, zo blijkt wel uit de reacties op het bericht."Pfoe, laat maar", schrijft Susan. Betty vindt het 'niet normaal' en Marion zou nog niet aansluiten al kreeg ze alles gratis.Ook in april werd er al flink gegraaid in een zee van ondergoed tijdens een magazijnverkoop in het Beursgebouw. De huidige verkoop duurt nog tot en met zaterdag.