Speciaal cameraschild gaat kentekens scannen in de jacht op autodieven

VUGHT/HEUSDEN - Een speciaal cameraschild gaat in Vught en Heusden kentekens scannen. Op alle toegangswegen van de gemeenten komen de camera’s te hangen. De bedoeling is dat verdachte voertuigen er zo worden uitgepikt.

De Automatic Numberplate Recognition(ANPR)-camera moet de schrik worden van onder meer autodieven. Hij herkent automatisch kentekenplaten en vergelijkt deze met andere nummerborden in een speciaal computerbestand. Zo moeten geregistreerde kentekens er direct uit worden gepikt, bijvoorbeeld van autodieven of van andere gezochte personen.



Ketekenplaten opslaan

Bestuurders die bang zijn dat hun autogegevens nu worden opgeslagen in een speciale database hebben volgens de twee gemeentes niks te vrezen. De politie geeft aan dat alleen nummerborden met een ‘match’ worden opgeslagen. Kentekenplaten die niet in de computersystemen voorkomen worden volgens de politie ook niet opgeslagen.



De burgemeesters van Vught en Heusden noemen het een nieuw wapen in de aanpak van voertuigcriminaliteit. Voorlopig is het nog een proef van één jaar. Daarna moet duidelijk worden of het speciale cameraschild in Vught en Heusden blijvend is.