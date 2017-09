Meer onderzoek nodig naar verwondingingen slachtoffer wraakvader Mario Haazen

DEN BOSCH - Er moet een onderzoek komen hoe wraakvader Mario Haazen begin dit jaar de belager van zijn dochter met een schep te lijf ging. Dat heeft het gerechtshof van Den Bosch vandaag besloten. Haazen sloeg in januari Jack S. in elkaar omdat die zijn dochter lastig viel. Hij werd veroordeeld tot tien maanden cel. Maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Haazen mishandelde Jack S. omdat deze man achter zijn dochter aan zat. Zijn dochter dacht dat ze een leuk 17-jarige vriendje via Facebook had ontmoet. In werkelijkheid was het de 47-jarige Jack S. Deze tbs'er vroeg het meisje om naaktfoto's, stuurde haar chocolade en rozen en probeerde met haar af te spreken.



Na een klopjacht van twee weken kwam Haazen Jack S. tegen op de Grote Beek en sloeg hem in elkaar met vermoedelijk een sneeuwschuiver. Jack S. liep sneeën op aan zijn been en hoofd en brak beide onderarmen. S. lag maanden in het ziekenhuis. Tijdens de twee weken durende zoektocht zou Mario Haazen meerdere keren met de politie gebeld hebben dat ze Jack S. moesten komen oppakken.



Het Openbaar Ministerie wilde Haazen veroordelen voor poging tot moord en eiste destijds 6 jaar cel.. Maar de rechtbank vond alleen mishandeling bewezen. Er komt nu onderzoek of de verwondingen van Jack S. ontstaan zijn door een val of door het slaan met een schep.



Eind oktober gaat de rechtszaak verder