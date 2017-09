Gezocht: Een koper voor een dertien meter lange Amerikaanse Greyhound bus

SCHIJNDEL - In een loods in Schijndel wacht hij op een nieuwe eigenaar. Een ruim dertien meter lange Amerikaanse Greyhound bus uit 1954. De bus staat te koop op een internationale veilingsite. Tot nu toe heeft nog niemand een bod gedaan. Wie 50-duizend euro of meer wil bieden, die mag hem hebben.

Spartaans, zo ziet de besturing van de Greyhound eruit. Een groot stuur, en wat knopjes en metertjes. "Het rijdt inderdaad niet gemakkelijk, alleen de draaicirkel is al enorm groot", zegt eigenaar Eric van den Broeke. de afgelopen drie jaar wer de bus gebruikt voor evenementen. Maar nu wil van den Broeke er vanaf: "Het is tijd voor wat anders".



Van een oud vrouwtje

Eric denkt dat de bus uiteindelijk door iemand uit het buitenland wordt gekocht: "In Nederland hebben ze het wel gezien". Ondanks dat er nog geen bod is gedaan verwacht hij dat het wel goed komt: "Hij is van een oud vrouwtje geweest en in prima staat", zegt hij met een lach.



De bus is vooral gschikt om mensen mee te ontvangen. Dus voor bedrijven of op evenementen. Er zit een koelkast en een geluidsinstallatie in. Ook is er een hydrolisch podium, uitklapbaar. Voor particlieren is de bus niet interessant denkt Van den Broeke:"Als camper is hij echt veel te groot, die past hier niet op een camping.