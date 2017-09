Pijnlijke statistieken: Willem II stond dit seizoen nog geen minuut op voorsprong

TILBURG - Willem II staat na vier gespeelde wedstrijden laatste in de eredivisie. Dat de teller op nul punten staat is vervelend, maar er zijn meer pijnlijke statistieken.

De Tricolores stonden dit seizoen al 274 minuten op achterstand. In totaal zijn er 360 speelminuten geweest. In meer dan driekwart van de gespeelde tijd keek Willem II tegen een achterstand aan.



Tegentreffers

In totaal kreeg de hekkensluiter al elf doelpunten te verwerken. Tegen Excelsior, FC Utrecht en ADO Den Haag kreeg het twee tegentreffers, Feyenoord maakte er vijf tegen Willem II.



Met de vele minuten waarop Willem II op achterstand stond dit seizoen is het logisch dat het weinig op voorsprong heeft kunnen staan. Maar het is zelfs zo dat het dit seizoen nog geen enkele minuut op voorsprong heeft gestaan, net als FC Twente.