Eigenaar ziet gestolen aanhanger op A17 rijden

De verdachte is in de cel gezet

ZEGGE - Een automobilist zag dinsdagochtend op de A17 zijn gestolen aanhanger rijden. De aanhanger was een halfuur eerder meegenomen vanaf de oprit van een huis in Lepelstraat.

De eigenaar verloor de aanhanger bij Zegge uit het oog. Hij reed meteen door naar de politie waar hij aangifte deed van diefstal.



Kenteken

De man had het kenteken genoteerd. Agenten konden de vermoedelijke dief of heler snel achterhalen.



De verdachte, een 34 jarige man uit Schijf, is aangehouden. Hij is naar een politiecel gebracht en wordt verhoord.