Oorlogskind Anton lag in het ziekenhuis tussen afgehakte ledematen en overleden soldaten

LOOSBROEK - In het kader van de jaarlijkse provinciale herdenking brengt Omroep Brabant verhalen uit de oorlog. Eén van die verhalen gaat over Anton van der Sangen uit Loosbroek. Hij was een vrolijk 8-jarig kind. Ook in oorlogstijd. Heerlijk spelend op het ijs met zijn broertjes. De oorlog was ver weg en ze merkten er ogenschijnlijk weinig van. Tot hij op het ijs viel.

Dat was een lelijke val. Anton werd naar het ziekenhuis gebracht in Veghel. Hij werd daar vastgebonden op een brancard en moest in de gang van het ziekenhuis wachten tot de enige chirurg die het ziekenhuis rijk was, hem kon helpen.



Vastgebonden

Anton lag tussen de dode soldaten en een teil met afgehakte ledematen. De chirurg droeg een witte jas, die eigenlijk meer rood was vanwege al het bloed. Anton lag vastgebonden. Hij kon geen kant op.

Na verloop van tijd had de chirurg tijd voor hem, maar de wond was al flink aan het etteren. Penicilline was niet te krijgen. Anton moest blijven. Alleen, ruim een jaar lang.



Bezoek

Moeder probeerde één keer per week te komen, maar er was geen openbaar vervoer en het was oorlogstijd. Ze moest anderhalf uur heen en anderhalf uur terug lopen. Een keer in de week was het meest haalbare. Anton kijkt er zonder wroeging op terug. "Ja, dat was gewoon zo in die tijd."

Iedere dag kwam de chirurg langs. Met een grote spuit haalde hij het pus weg. Heel pijnlijk voor Anton, maar het was niet anders. De heup van Anton haalde het niet en moest eruit, anders zou de rest van zijn lichaam ook eraan zijn gegaan.



Korter been

Vlak na de oorlog was er wel weer penicilline en de wond van Anton was snel genezen. Anton mocht weer naar huis, met veel ellendige ervaringen en aan een kant een ruim tien centimeter korter been.

Op de vraag of hij anno 2017 nog last heeft van de ervaringen van vroeger antwoordt hij simpel: "Het was gewoon zo." Maar als je even doorvraagt zie je de tranen in zijn ogen.



"Ik heb geprobeerd een boek te schrijven over wat mij overkomen is, maar het lukt me niet." Om vervolgens direct weer de tranen naar de achtergrond te dringen. "Ik ben positief, het leven begint nu pas." Daarna loopt Anton weg op zijn zelfgemaakte prothese.



Live-uitzending

