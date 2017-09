Overval op groothandel in Eindhoven, dader bedreigt personeel

EINDHOVEN - De Stigros aan de Speelheuvelweg in Eindhoven is dinsdagavond overvallen. Dat meldt de politie. Het personeel van de groothandel in drank werd door een man bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek. De dader is kort na de overval aangehouden.

De man heeft geld meegenomen uit de zaak. Een getuige zag de dader vluchten en reed achter hem aan. Uiteindelijk kon de politie de dader op de Blaarthemseweg aanhouden.



Het is niet duidelijk hoeveel mensen in de zaak aanwezig waren tijdens de overval. Niemand raakte gewond.