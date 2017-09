OM maakte er zooitje van, vermoorde drugscrimineel en zijn kameraden mogen geld houden

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft er een zootje van gemaakt in een poging om crimineel geld af te pakken dat de vermoorde drugscrimineel Aran de Jong en zijn bendeleden hebben verdiend. Dat heeft de rechter dinsdag gezegd. Het OM is niet-ontvankelijk verklaard en daardoor hoeven de criminelen het geld dat zij hebben verdiend met drugshandel niet terug te betalen.

Ruim 37 miljoen euro, zoveel zouden Aran de Jong en zijn criminele maatjes volgens het Openbaar Ministerie hebben verdiend met drugshandel naar Engeland. Tenminste, dat was het geldbedrag zoals het OM het berekende in 2013.



In de jaren daarna veranderde dat naar een totaalbedrag van 23 miljoen. Er werden echter ook bedragen van 372.800 euro, 1,6 miljoen euro en 7,8 miljoen euro per crimineel genoemd. De rechter zegt nu dat het volledig onduidelijk is of die bedragen wel kloppen en hoe ze dan zijn berekend.

'Nalatig'

Al met al heeft het Openbaar Ministerie er volgens de rechter een zooitje van gemaakt. De rechter spreekt van een ‘nalatige en diffuse handelwijze’,



Het OM heeft te weinig gedaan om het geldbedrag van de criminelen in kaart te brengen en in het afgelopen jaar is er volgens de rechter niks onderzocht.