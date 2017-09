Guus Meeuwis komt met tweede wintereditie Groots met Zachte G: 'Een nieuwe jaarlijkse traditie'

EINDHOVEN - Guus Meeuwis komt met een tweede wintereditie van Groots met een Zachte G in de Ziggo Dome. Dat maakte de zanger dinsdag bekend. Volgens de Brabantse zanger wordt het nu een jaarlijkse traditie.

In december van het vorig jaar kwam Guus voor het eerst met de speciale winterse versie. Dat bleek zo'n succes dat er nu een tweede versie aankomt. "De maand december draait om tradities en ik denk dat we er sinds vorig jaar eentje bij hebben", zegt de zanger op zijn website. "Die winter concerten waren zo onwijs leuk dat we niet lang hebben getwijfeld om het nog een keer te doen."



Een portie december

De concerten van Groots met een Zachte G Wintereditie staan gepland op 1 en 2 december. Naast zijn hits neemt hij naar eigen zegge ook een portie december mee. "Al het goede dat december te bieden heeft", staat op de website van Guus Meeuwis. Sinterklaas, sneeuw, Oud & Nieuw en de kerstman komen aan bod op het podium van de Ziggo Dome.