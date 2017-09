Mag blunderende kandidaat Miljoenenjacht zijn spel afmaken?

SON - Het tv-programma Miljoenenjacht zorgt woensdag voor een spannende aflevering in de rechtbank van Amsterdam. Dan wordt beslist of Arrold van den Hurk zijn spel mag afmaken. De banketbakker uit Son drukte tijdens de uitzending in 2013 per ongeluk op de rode stopknop. Hij ontving 125.000 euro in plaats van een koffertje waarin vijf miljoen euro zat.

“Ik ben ervan overtuigd dat we een goede zaak hebben”, laat Peter Plasman aan Omroep Brabant weten. De advocaat bood Van den Hurk na de uitzending zijn diensten aan. Wat volgde was een slepende rechtszaak van bijna vier jaar.

Linda de Mol

Dat het zo lang duurde, wijt Plasman aan de gerechtelijke procedure. Het verzoek om getuigen te mogen horen, werd na een jaar door de rechtbank afgewezen. Pas in hoger beroep, weer een jaar later, is dat besluit door het gerechtshof teruggedraaid. Het verhoren van de getuigen, onder wie presentatrice Linda de Mol, kostte eveneens veel tijd.

Spelregels

Maar nu is het eindelijk zover en zal de rechtbank uitspraak doen. Plasman: “We hebben goede argumenten. In de spelregels stond niet vermeld dat met een druk op de rode knop het spel stopt. Dat is later toegevoegd. En Linda de Mol heeft zelf aangeboden om het spelletje over te doen. Dat is een aanbod wat producent Endemol niet zomaar kan intrekken.”

Volgens de advocaat moet de rechtbank vaststellen dat Arrold van den Hurk door mag spelen. Als het vonnis inderdaad die kant opgaat, wil Plasman met zijn cliënt om tafel met Endemol. “Je zou een schadevergoeding kunnen overwegen maar mijn voorstel zou zijn: overspelen met behoud van de eerder gewonnen 125.000 euro. Dat zou hele mooie televisie opleveren.”



LEES OOK: "Ik had hem meer gegund", zegt Linda de Mol over Sonse deelnemer Miljoenenjacht