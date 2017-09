Koos Kluijtmans was kind van een NSB'er en werd daarom in elkaar geslagen

OISTERWIJK - In het kader van de jaarlijkse provinciale herdenking brengt Omroep Brabant verhalen uit de oorlog. Een van die verhalen gaat over Koos Kluijtmans. Hij werd als 8-jarig kind in de oorlog uitgescholden voor NSB-jong.

Zijn vader zou stiekem samengewerkt hebben met de Duitsers, waarna hij werd opgepakt. Koosje moest het ontgelden op straat. Maandenlang werd hij bijna dagelijks in elkaar geslagen door andere kinderen. Bij de pastoor moest hij verplicht bidden voor de vergeving van de zonden van zijn vader.



Vlees leveren

Vader Kluijtmans 'heulde' inderdaad met de Duitsers, maar niet zoals gezegd werd. Hij leverde vlees aan het seminarie in Haaren, dat door de Duitsers bezet werd om gevangenen in op te sluiten, zoals commissaris De Quay en Frits Philips.



Door die handel kreeg de vader van Koosje te horen dat er razzia’s op komst waren. Zijn kinderen werden er dan op uit gestuurd met fruit. Bij de ene boer gaven ze dan drie appels af, bij de volgende drie peren. Zo wisten de boeren dat de Duitsers kwamen zoeken naar ondergedoken joden.



Onderduikers gered

Nooit is een jood opgepakt in Haaren. Dat terwijl er volgens de inmiddels 84-jarige Koos genoeg zaten. Vader Kluijtmans had de Duitsers misschien wel aan vlees geholpen, hij had ook het leven van tientallen onderduikers gered. Maar daar was vlak na de oorlog geen begrip voor. "Het was verschrikkelijk, als kind kun je dat allemaal niet snappen."

Koos heeft een meubelzaak in Oisterwijk en mag gerust stellen dat hij het goed heeft gedaan met een gelukkig gezin en een bloeiende zaak. Totdat de oorlog terugkeert in het leven van Koos. Jaren later krijgt hij nachtmerries en hij raakt zwaar overspannen. Koos is dan 55 jaar oud.



Hij gaat drie keer per week wandelen met een natuurgenezer die hem zegt dat hij een sigaretje moet opsteken. Wonderwel helpt het Koos om rustig te worden en zijn herinneringen een plaatsje te geven. De oorlog is weer naar de achtergrond verdwenen. Roken doet hij nu nog altijd. Met de broer van Koos gaat het minder. Hij zit nog regelmatig in de put. "Ja, dat komt allemaal door die oorlog."



Live-uitzending

Omroep Brabant zendt woensdagavond van 18:52 tot 20:24 uur live de jaarlijkse provinciale herdenking in Waalre uit. Tijdens de herdenkingsdienst komen reportages voorbij van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ook komt onder meer acteur Frank Lammers aan het woord.