Angstige papegaaienvanger uit boom gehaald door brandweer

RIJEN - In tegenstelling tot zijn ontsnapte papegaai blijkt de eigenaar uit Rijen geen echte hoogvlieger. De man ging zijn huisdier achterna nadat de vogel zich nestelde in een boom aan de Kampstraat. Op acht meter hoogte sloeg de schrik hem om het hart en moest de brandweer hem uit de boom bevrijden.

De papegaaienvanger durfde niet meer op eigen kracht naar beneden. De gealarmeerde brandweer plaatste een ladder tegen de boom. Daarna daalde de man heel voorzichtig weer omlaag.

Omstanders hebben de papegaai nog geprobeerd om de papegaai met voer te lokken. Of dat is gelukt, is niet bekend.