Motorrijder ontsnapt na lange achtervolging op A2 en A67

EINDHOVEN - Een motorrijder heeft dinsdagmiddag de politie het nakijken gegeven na een lange achtervolging over de A67 en de A2. Toen hij op zijn tweewieler over de vluchtstrook tegen het verkeer in scheurde, staakten de agenten de klopjacht.

De achtervolging begon rond een uur. De motorrijder trapte nabij het Esso-tankstation in Helmond tegen een aantal auto’s. Hij werd gevolgd door een auto die diverse wagens schampte. De politie reed de automobilist bij de Henri Dunant-tunnel klem. Hij is aangehouden.



Calamiteitendoorgang

De motorrijder wist echter te ontglippen en reed via de A67 en A2 in de richting Tilburg. Om de politie af te schudden, nam hij op rondweg bij Eindhoven de calamiteitendoorgang naar de N2 en veroorzaakte bijna een ongeluk.



In de buurt van Eindhoven Airport slaagden motoragenten hem klem te rijden. Daarop trok de motorrijder opnieuw het gas open, keerde zijn motor en spurtte weg, tegen het verkeer in.

Om het overige verkeer niet in gevaar te brengen, besloot de politie de achtervolging te staken. Ook omdat de politie op dat moment al wist wie de vermoedelijke bestuurder is.