Fokker ontkent verwaarlozing van honden: 'Ze werden iedere dag verzorgd'

HAARSTEEG - Verwaarloosd en onder de vlooien en luizen. Zo omschreef de dierenbescherming de 23 honden en pups die vorige week woensdag werden gevonden bij fokker Sjaak Branten uit Haarsteeg. De dieren werden meteen in beslag genomen. Maar volgens Branten waren de hondjes helemaal niet verwaarloosd.

De fokker geeft toe dat de huisvesting van de honden niet helemaal volgens de regels was. "Ik hield de moederhonden met hun nestjes in aparte ruimtes in een schuur in Schaijk. Die ruimtes waren inderdaad te klein, dat weet ik. En er zullen best een paar vlooien op de puppies hebben gezeten, want die jonge beestjes mag je nog niet behandelen", zegt Branten.



Hij ontkent dat de honden waren verwaarloosd. "Ze werden iedere dag verzorgd, er lag een bodem van stro in de hokken en ze hadden genoeg te eten en te drinken."



Geen vergunning

De honden zaten volgens Branten in de te kleine hokken in Schaijk omdat de vergunning voor een fokkerij die hij in Heusden wilde openen, op het laatste moment niet werd afgegeven. De buren kwamen in opstand en stapten naar de Raad van State.



Branten zat toen met meer dan dertig honden, maar zonder huisvesting. Daarom besloot hij een aantal van de dieren bij hem thuis in Haarsteeg te houden. Zes volwassen honden en zeventien pups bracht hij onder bij vrienden in Schaijk.



Kijk maar!

Branten fokt naar eigen zeggen al zo'n vijf jaar honden. Eerst boerenfox pups, border collies, shelties en kooikerhondjes. Nu fokt hij alleen nog de kooikers. Branten laat in zijn schuur het hok zien waarin hij nu nog een nestje heeft zitten. "Kijk maar, ook deze hondjes zitten op stro en hebben een bak brokjes en water."



Volgens een woordvoerder van de dierenbescherming was er echter een hoop mis. "De situatie is in- en intriest. De inspecteur die naar de hondjes toe ging draait al langer mee. Maar van zo'n situatie schrikt hij nog altijd." De honden zaten volgens de dierenbescherming in oude paardenboxen die vies en donker waren. Ook zaten de beestjes vol luizen en vlooien.Mensen die bij Branten in de buurt wonen, zeggen ook dat er wel degelijk een hoop mis is bij de fokker. Ze zijn dan ook niet verbaasd dat er een inval is gedaan. "Soms lag er een hele berg hondenpoep. Ik heb er zelf geen last van, maar het klopt niet wat hij doet", vertelt een buurvrouw die anoniem wil blijven.Een andere buurvrouw vult aan. "Hij zet altijd maar één nestje tegelijk op Marktplaats zodat het niet opvalt dat hij een fokker is. De hondjes leven in schuren en oude paardenboxen. Maar als mensen een puppy willen kopen en komen kijken, dan neemt hij ze snel even in huis."Branten zegt dat hij officieel nog niet van de dierenbescherming heeft gehoord wat er precies mis is. "Ik heb alles uit de media moeten vernemen." Hij denkt dan ook dat hij zijn honden snel terugkrijgt. "Ik ben van mening dat ik goed voor mijn hondjes zorg."