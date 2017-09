'Zijn hoofd ingeslagen alsof je een ei met een lepel inslaat', slachtoffer overval doet verhaal

ULVENHOUT - "Een overval is verschrikkelijk, maar het was zo anders geweest als ze die honkbalknuppel niet hadden gebruikt." De moeder van het gezin uit Ulvenhout dat in de nacht van 17 op 18 juni gewelddadig werd overvallen, deed dinsdag in Opsporing Verzocht voor het eerst haar verhaal. Haar man raakte zwaargewond aan zijn hoofd. De daders zijn nog altijd niet aangehouden.

"Ineens stonden er twee mannen binnen. Ze waren in het zwart, droegen bivakmutsen en waren heel hard aan het gillen", vertelt de vrouw. "De man met de honkbalknuppel was de agressieveling. Hij had de leiding, dat was duidelijk."



Wijntje

Ten tijde van de overval dronken de ouders van het gezin nog samen een wijntje in de keuken, terwijl hun zoon van 23 jaar oud boven lag te slapen. Elk moment konden de andere kinderen en een neef thuis komen in de woonboerderij aan de rand van Ulvenhout.



Honkbalknuppel

Rond kwart over twaalf drongen de twee daders binnen. Eén van hem begon op het hoofd van de vader van het gezin in te slaan met de knuppel. Ook toen het slachtoffer al op de grond lag, ging de agressieve overvaller door met slaan.



"Ik snap niets van die agressie", vertelt de moeder in tranen. "Alsof je een ei met een lepel inslaat." De vrouw en de zoon, die wakker was geworden van het kabaal, werden met tiewraps vastgebonden terwijl vader kreunend in de gang lag.



Veel agressie voor kleine buit

De overvallers namen uiteindelijk bankpassen, wat geld en de auto van het gezin mee. Toen de daders vluchtten, kwamen de andere kinderen en de neef thuis. Ook zij werden mishandeld.



Kort na de overval is één van de daders vastgelegd op camerabeelden, terwijl hij in Chaam probeerde te pinnen met de gestolen bankpas. De auto werd rond twee uur ’s nachts op een afgelegen plek in de buurt van Tilburg uitgebrand teruggevonden.



Beeld en geluid van de daders

Tijdens de overval heeft één van de slachtoffers een audio-opname kunnen maken. Zowel de camerabeelden als het audiofragment zijn door Opsporing Verzocht vrijgegeven, in de hoop de daders te vinden.



"Papa lag met zijn hersenen ingeslagen in een hele grote plas bloed", besluit de moeder haar verhaal. "De kinderen hebben allemaal gedacht: papa is dood. Dat is traumatisch."De vader van het gezin is nog in leven, maar heeft ernstig hersenletsel opgelopen. Hij kan moeilijk contact maken met zijn familie. Waarschijnlijk kan hij nooit meer zijn eigen bedrijf leiden. De gouden tip die leidt naar de daders van de overval in Ulvenhout wordt beloond met 8500 euro.