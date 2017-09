Straatroof in Raamsdonksveer, daders ontsnappen

RAAMSDONKSVEER - In een parkje bij de rotonde aan de Beethovenlaan in Raamsdonksveer is dinsdagavond rond half zeven een straatroof gepleegd. Volgens omstanders zou er ook een vechtpartij zijn geweest aan de Bartoklaan.

Over de precieze toedracht kon de politie niets vertellen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.



Vluchtauto

De daders gingen er na de beroving in een zwarte Volkswagen Polo vandoor. De politie riep het publiek via Burgernet op om uit te kijken naar deze auto. Later volgde een melding dat de wagen zou zijn gevonden. Waar precies is niet bekend.