A67 in de richting Venlo gesloten na ongeval bij Geldrop

GELDROP - De A67 is dinsdagavond in de richting Venlo, tussen Leenderheide en Geldrop, gesloten na een ongeval bij de afrit Geldrop. Er is een traumahelikopter onderweg en de brandweer is ter plekke.

Het ging om een auto die kort voor tien uur uit de bocht was gevlogen. Het is niet bekend hoeveel personen in de wagen zaten en wat de aard van het letsel is. Om de hulpdiensten veilig hun werk te laten doen, wordt het verkeer door de politie bij de toe- en afrit Someren omgeleid. Verdere gegevens ontbreken nog.